کمالیہ: اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ محمد عرفان احمد ملک کا تبادلہ
کمالیہ (نمائندہ خصوصی)اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کمالیہ محمد عرفان احمد ملک کا تبادلہ تحصیل کمالیہ سے تحصیل چشتیاں کر دیا گیا ہے ۔
ان کے تبادلے پر مقامی لوگوں اور محکمہ لوکل گورنمنٹ کے ملازمین نے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔اس موقع پر منظور احمد کھوکھر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محمد عرفان احمد ملک نہایت خوش اخلاق، فرض شناس اور ملنسار آفیسر ہیں۔ انہوں نے کمالیہ میں اپنی خدمات انتہائی محنت، دیانت داری اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ سرانجام دیں۔منظور احمد کھوکھر نے مزید کہا کہ عرفان احمد ملک نے سائلین اور دفتر کے عملے کے ساتھ ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آ کر مثال قائم کی۔ ان کے تبادلے پر اہل علاقہ نے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ وہ اپنے نئے عہدے پر بھی اسی لگن اور محنت سے خدمات انجام دیں گے ۔