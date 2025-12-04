چناب نگر:مسیحی عبادات کے دوران فول پروف انتظامات
چناب نگر (نامہ نگار)مسیحی برادری کے گرجا گھروں میں ہفتہ وار مذہبی عبادات کے موقع پر فول پروف سکیورٹی فراہم کی گئی اور ضلع بھر میں پولیس الرٹ پر رہی۔
ذ رائع کے مطابق، ڈی پی او کی نگرانی میں تمام چرچز اور مسیحی آبادیوں میں پولیس افسران و اہلکار تعینات کیے گئے ۔ گرجا گھروں میں داخل ہونے والے افراد کی تلاشی کے لیے مردوں کے ساتھ خواتین اہلکار بھی معمور کی گئیں۔پولیس افسران نے جوانوں کو ڈیوٹی کی حساسیت کے بارے میں بریف کیا اور یقین دلایا کہ کرسچین کمیونٹی کو مکمل سکیورٹی فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام یقینی بنایا گیا ہے ۔