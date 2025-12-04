صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب نگر:مسیحی عبادات کے دوران فول پروف انتظامات

  • فیصل آباد
چناب نگر:مسیحی عبادات کے دوران فول پروف انتظامات

چناب نگر (نامہ نگار)مسیحی برادری کے گرجا گھروں میں ہفتہ وار مذہبی عبادات کے موقع پر فول پروف سکیورٹی فراہم کی گئی اور ضلع بھر میں پولیس الرٹ پر رہی۔

ذ رائع کے مطابق، ڈی پی او کی نگرانی میں تمام چرچز اور مسیحی آبادیوں میں پولیس افسران و اہلکار تعینات کیے گئے ۔ گرجا گھروں میں داخل ہونے والے افراد کی تلاشی کے لیے مردوں کے ساتھ خواتین اہلکار بھی معمور کی گئیں۔پولیس افسران نے جوانوں کو ڈیوٹی کی حساسیت کے بارے میں بریف کیا اور یقین دلایا کہ کرسچین کمیونٹی کو مکمل سکیورٹی فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام یقینی بنایا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثمرین حسین اور تابندہ بتول
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اجازت دیجئے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
نظام اور عوام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
موت کے دہانے
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
JF17 کا نیا اعزاز
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(1)
مفتی منیب الرحمٰن