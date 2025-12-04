کھرڑیانوالہ: وارڈنز کی بھاری چالان مہم سے شہری پریشان
کھرڑیانوالہ (نمائندہ دنیا )حکومت پنجاب کے احکامات پر عملدرآمد کرنے کے لیے وارڈن پولیس اہلکاروں نے ات مچادی۔ شہریوں کے موٹرسائیکلوں کی پکڑ دھکڑ جاری ہے اور بھاری چالان کرنے کے لیے وارڈنز کی من مانیاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔
شہریوں نے گھروں سے نکلنا بند کر دیا ہے ، کیونکہ متعدد شہریوں کے پاس نہ تو گاڑی کے کاغذات ہیں، نہ ہی گاڑیاں ان کے نام ہیں اور نہ ہی ہیلمٹ موجود ہے ۔ جو لوگ ملازمت پیشہ ہیں اور اپنے گھروں سے دور دوسرے شہروں میں کام کر رہے ہیں، ان کا کوئی جوان سالہ بالغ بیٹا گھر میں موجود نہیں۔ کسی مجبوری کے تحت جب کوئی نابالغ لڑکا گھر سے میڈیسن یا ضروری سوداسلف لینے کے لیے نکلتا ہے ، تو جب وہ چوک یا بازار پہنچتا ہے تو اس کی شامت آجاتی ہے ۔ اسی طرح طالب علموں کی صورتحال بھی یہی ہے ۔وارڈن پولیس نے ہر طرف افراتفری پھیلا رکھی ہے اور چوک میں ایک قیامت کا سماج ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت موٹرسائیکلوں اور دیگر گاڑیوں پر بھاری جرمانے عائد کرنے کے ساتھ مہنگائی اور جرائم پر بھی خصوصی توجہ دے ۔
مہنگائی اور جرائم کی وجہ سے لوگ شدید پریشان ہیں، سبزیاں، پھل اور دیگر اشیاء خوردونوش خرید سے باہر ہوتی جارہی ہیں۔شہریوں کے مطابق وارڈن پولیس موٹرسائیکل سواروں کو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بھاری جرمانے کرنے پر بضد ہے ، جس کی وجہ سے کاروبار اور زندگی بھی شدید متاثر ہوچکی ہے ۔شہریوں یاسر رضوان، سفیان، علی رضا، ناصر محمود، زوھیب علی، عثمان علی، بابر حسین، وقاص اور دیگر نے وزیراعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ شہریوں کے لیے کوئی نرمی پیدا کی جائے اور وارڈن پولیس کو کسی ضابطہ قانونی کا پابند بنایا جائے تاکہ لوگوں کی زندگی آسان بنائی جا سکے ۔