موبائل کمپنیوں کے نیٹ ورک کی شدید خرابی ، شہری پریشان

  • فیصل آباد
موبائل کمپنیوں کے نیٹ ورک کی شدید خرابی ، شہری پریشان

چناب نگر (نامہ نگار )چناب نگر اور گرد و نواح میں تمام موبائل کمپنیوں کے نیٹ ورک کی شدید خرابی سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے ۔

صارفین کا کہنا ہے انٹرنیٹ مسلسل بند رہتا ہے ۔نواحی علاقے ڈاور، کالووال، ترکھانوالہ، کوٹ امیر اور دیگر علاقوں میں نیٹ ورک کی صورتحال انتہائی خراب ہے ۔ شہریوں نے بتایا کہ کال کرنا عذاب بن گیا ہے اور بات بھی نہیں ہو پاتی۔ انٹرنیٹ کی خرابی کے باعث کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی اور واٹس ایپ بھی درست کام نہیں کر رہا، جس سے کاروباری افراد، طلبہ اور عام صارفین شدید پریشان ہیں۔شہریوں نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (پی ٹی اے ) سے مطالبہ کیا ہے کہ تمام موبائل کمپنیوں کو فوری نوٹس جاری کیا جائے اور نیٹ ورک سروس کو بہتر بنایا جائے ۔

 

