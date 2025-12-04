صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماموں کانجن کو تحصیل بناؤ کی آواز جاری رہے گی:چودھری رضوان

  • فیصل آباد
ماموں کانجن (نمائندہ دنیا)ماموں کانجن تحصیل بناؤ تحریک کے چیئرمین چودھری رضوان کاہلوں نے کہا ہے کہ حکومت عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے تاکہ۔۔۔

شہریوں کو دوسرے اضلاع جانے کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے ، لیکن ماموں کانجن کو تحصیل بنانے کی لاکھوں لوگوں کی آواز مسلسل نظر انداز کی جا رہی ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ ماموں کانجن کی پسماندگی اور ترقیاتی کاموں میں سست روی کی وجہ سے عوامی نمائندوں کی کوششیں بھی مؤثر ثابت نہیں ہو سکیں۔ یہ تاریخی تجارتی خطہ ملک و قوم کی خدمت میں بین الاقوامی سطح پر نمایاں رہا ہے اور ملکی تشخص کو بڑھایا ہے ۔انہوں نے زور دیا کہ تحصیل بناؤ کی آواز اسی وقت تک جاری رہے گی جب تک ماموں کانجن کو تحصیل کا درجہ نہ دیا جائے ۔ 

 

