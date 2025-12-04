محنت کش کی سائیکل چور لے گئے
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)محنت کش کی سائیکل چور لے نکلے ۔تھانہ سول لائن کے علاقے میں قائم الائیڈ ہسپتال میں یوسف علی نامی شہری کی جانب سے اپنی سائیکل کھڑی کی گئی اور خود اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران نامعلوم ملزم اس کی سائیکل چوری کرکے لے گئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔
محنت کش کی سائیکل چور لے نکلے ۔تھانہ سول لائن کے علاقے میں قائم الائیڈ ہسپتال میں یوسف علی نامی شہری کی جانب سے اپنی سائیکل کھڑی کی گئی اور خود اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران نامعلوم ملزم اس کی سائیکل چوری کرکے لے گئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔