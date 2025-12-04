صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)محنت کش کی سائیکل چور لے نکلے ۔تھانہ سول لائن کے علاقے میں قائم الائیڈ ہسپتال میں یوسف علی نامی شہری کی جانب سے اپنی سائیکل کھڑی کی گئی اور خود اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران نامعلوم ملزم اس کی سائیکل چوری کرکے لے گئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

