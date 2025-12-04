صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہسپتال میں دوائی لینے آیا شہری جیب تراشوں کے ہاتھوں لٹ گیا

  • فیصل آباد
ہسپتال میں دوائی لینے آیا شہری جیب تراشوں کے ہاتھوں لٹ گیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ہسپتال میں دوائی لینے آیا شہری جیب تراشوں کا شکار بن گیا۔تھانہ سول لائن کے علاقے سول ہسپتال میں دوائی لینے آیا جمیل نامی شہری ڈاکٹر کے کمرے کے باہر کھڑا اپنی باری کا انتظار کررہا تھا کہ اس دوران اسکی جیب سے نقدی اور موبائل فون چوری کرلیاگیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرلیاہے ۔

ہسپتال میں دوائی لینے آیا شہری جیب تراشوں کا شکار بن گیا۔تھانہ سول لائن کے علاقے سول ہسپتال میں دوائی لینے آیا جمیل نامی شہری ڈاکٹر کے کمرے کے باہر کھڑا اپنی باری کا انتظار کررہا تھا کہ اس دوران اسکی جیب سے نقدی اور موبائل فون چوری کرلیاگیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرلیاہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثمرین حسین اور تابندہ بتول
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اجازت دیجئے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
نظام اور عوام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
موت کے دہانے
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
JF17 کا نیا اعزاز
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(1)
مفتی منیب الرحمٰن