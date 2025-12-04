ہسپتال میں دوائی لینے آیا شہری جیب تراشوں کے ہاتھوں لٹ گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ہسپتال میں دوائی لینے آیا شہری جیب تراشوں کا شکار بن گیا۔تھانہ سول لائن کے علاقے سول ہسپتال میں دوائی لینے آیا جمیل نامی شہری ڈاکٹر کے کمرے کے باہر کھڑا اپنی باری کا انتظار کررہا تھا کہ اس دوران اسکی جیب سے نقدی اور موبائل فون چوری کرلیاگیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرلیاہے ۔
ہسپتال میں دوائی لینے آیا شہری جیب تراشوں کا شکار بن گیا۔تھانہ سول لائن کے علاقے سول ہسپتال میں دوائی لینے آیا جمیل نامی شہری ڈاکٹر کے کمرے کے باہر کھڑا اپنی باری کا انتظار کررہا تھا کہ اس دوران اسکی جیب سے نقدی اور موبائل فون چوری کرلیاگیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرلیاہے ۔