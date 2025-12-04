ویمن پروٹیکشن آگاہی مہم ،سول لائنز گرلز ہائی سکول میں سیشن
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) ویمن پروٹیکشن سنٹر کے زیر اہتمام خواتین کے حقوق کے تحفظ اور انہیں تشدد سے بچاؤ کی آگاہی مہم روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے ۔
16 روزہ تقریبات کے سلسلے میں گورنمنٹ ایم سی ہائی سکول سول لائنز میں آگاہی سیشن منعقد ہوا، جس میں طالبات کو ویمن پروٹیکشن سنٹر کی جانب سے فراہم کی جانے والی مختلف سروسز سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ویمن پروٹیکشن آفیسر کنول شہزادی نے طالبات کو قانونی رہنمائی، نفسیاتی کونسلنگ، حفاظتی سہولیات اور ایمرجنسی سپورٹ کی فراہمی سے متعلق لیکچر دیا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کے حقوق کا تحفظ اور انہیں معاشرے میں درپیش تشدد سے بچاؤ کے لیے سنٹر ہمہ وقت سرگرم ہے ، جبکہ مختلف تقریبات کا انعقاد عوامی شعور بیدار کرنے کی ایک اہم کڑی ہے ۔پرنسپل سمیت اساتذہ بھی سیشن میں موجود تھیں۔ طالبات نے مختلف سوالات کیے جن کے مقررین نے تفصیل سے جوابات دیے ۔