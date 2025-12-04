صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ روڈ پر نئی 72 انچ پائپ لائن، ایم ڈی واسا نے جائزہ لیا

  • فیصل آباد
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ نے نئی پائپ لائن بچھانے کے روٹ کا جائزہ لینے کے لئے جھنگ روڈ کا دورہ کیا اور واضح کیا کہ 72 انچ کی نئی پائپ لائن بچھانے کے لئے کسی صورت مین جھنگ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو۔

اس ضمن میں انہوں نے کہا کہ سیف آباد اور ملحقہ آبادیوں کے سیوریج مسائل کے جامع اور پائیدار حل کے لئے پلان تشکیل دیا گیا ہے جس کے تحت سیف آباد کے سیوریج کو ڈسپوز آف کرنے کے لئے 72 انچ کی نئی پائپ لائن بچھائی جائے گی جس کے روٹ کو حتمی شکل دی جارہی ہے ۔ایم ڈی واسا کے جھنگ روڈ دورہ کے دوران ڈائریکٹر آپریشنز ویسٹ مخدوم بابر نے انہیں پائپ لائن بچھانے کے حوالے سے بریفنگ دی۔ ایم ڈی واسا نے واضح کیا کہ شہریوں کو نکاسی آب کی معیاری اور بہترین سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے جس کے لئے نئی سکیمیں متعارف کروائی جارہی ہیں اور یہ ترقیاتی سکیمیں آئندہ مالی سال کے اختتام تک ہر صورت مکمل کر لی جائیں گی، جس کے بعد مون سون سیزن میں سیوریج کے مسائل حل ہو سکیں گے ۔

 

