ستھرا پنجاب مہم ، صفائی میں غفلت ، کمپنیوں کو جرمانے کی ہدایت
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر کی زیر صدارت ستھرا پنجاب اور کی پروفارمنس انڈیکٹرز کا اجلاس منعقد ہوا۔
ڈپٹی کمشنر نے صفائی میں غفلت یا لاپرواہی برتنے والی کمپنیوں کو جرمانے عائد کرنے کی ہدایت کی۔انہوں نے کنٹینرز کو رنگ و روغن اور واش کرنے کا حکم دیا اور یونین کونسل سیکریٹریز، پٹواریوں اور پیرا فورس کو صفائی ستھرائی کی مانیٹرنگ رپورٹ دینے کی ہدایت کرتے ہوئے ڈیش بورڈ پر موقع کی تصاویر باقاعدگی سے اپ لوڈ کرنے کی تاکید کی۔ ساتھ ہی فیلڈ سٹاف کی حاضری اور کارکردگی کی کڑی نگرانی پر بھی زور دیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا کہ شہر میں گٹروں کے ڈھکن اور سلیبز کسی مقام پر مسنگ نہیں ہونے چاہئیں، اور ایم ڈی واسا و سی او کارپوریشن کو گٹروں پر ڈھکن کی موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت دی۔اجلاس میں پلانٹیشن کے عمل کو تیز کرنے اور گرین بیلٹس کی اپ گریڈیشن پر بھی زور دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کچرا اٹھانے والی گاڑیاں اور ٹرالیاں ڈھانپے بغیر سڑکوں پر نظر نہ آئیں، ریت اور ملبہ لے جانے والی گاڑیاں بھی ڈھانپ کر چلیں، جبکہ گنے لے جانے والی ٹرالیوں پر بیک لائٹس اور ریفلیکٹرز لازمی نصب ہوں۔ ریفلیکٹر نہ ہونے والی ٹرالیوں کو ملز کانٹے پر وزن کے لیے پیش نہ کیا جائے ، اور ملز کے اندر مناسب پارکنگ کا انتظام یقینی بنایا جائے ۔ڈپٹی کمشنر نے چک جھمرہ کے لیے تفصیلی صفائی اور مانیٹرنگ پلان بھی طلب کر لیا۔