گوجرہ:سپیشل بچوں کے دن پر تقریب، بچوں کی پرفارمنس
گوجرہ (نمائندہ دنیا )سپیشل بچوں کے عالمی دن کے موقع پر مریم نواز سکول فار سپیشل چلڈرن، سنٹر آف ایکسیلنس گوجرہ میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
تقریب میں متاثرہ سماعت، نابینا، جسمانی معذور اور ذہنی چیلنجز والے بچوں نے معلمین کی رہنمائی میں ویلکم اور ملی نغموں پر شاندار ٹیبلو اور رنگا رنگ پروگرام پیش کیے ۔پرنسپل فریدہ سراج نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2005ء میں سپیشل ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب کے زیر اہتمام قائم گورنمنٹ سپیشل ایجوکیشن سنٹر گوجرہ کو پرائمری سے مڈل اور مڈل سے سیکنڈری ادارے کا درجہ ملنے کے بعد مریم نواز سکول فار سپیشل چلڈرن سنٹر آف ایکسیلنس کا درجہ حاصل کرنا بڑے اعزاز کی بات ہے۔ معلم اشفاق عارف کے ہمراہ بچوں نے حمد، تلاوت، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملی نغمے پیش کیے ۔ تقریب میں معلمین کے ساتھ ساتھ سپیشل بچوں کے والدین نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔