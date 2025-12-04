صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرہ:سپیشل بچوں کے دن پر تقریب، بچوں کی پرفارمنس

  • فیصل آباد
گوجرہ:سپیشل بچوں کے دن پر تقریب، بچوں کی پرفارمنس

گوجرہ (نمائندہ دنیا )سپیشل بچوں کے عالمی دن کے موقع پر مریم نواز سکول فار سپیشل چلڈرن، سنٹر آف ایکسیلنس گوجرہ میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔

تقریب میں متاثرہ سماعت، نابینا، جسمانی معذور اور ذہنی چیلنجز والے بچوں نے معلمین کی رہنمائی میں ویلکم اور ملی نغموں پر شاندار ٹیبلو اور رنگا رنگ پروگرام پیش کیے ۔پرنسپل فریدہ سراج نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2005ء میں سپیشل ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب کے زیر اہتمام قائم گورنمنٹ سپیشل ایجوکیشن سنٹر گوجرہ کو پرائمری سے مڈل اور مڈل سے سیکنڈری ادارے کا درجہ ملنے کے بعد مریم نواز سکول فار سپیشل چلڈرن سنٹر آف ایکسیلنس کا درجہ حاصل کرنا بڑے اعزاز کی بات ہے۔ معلم اشفاق عارف کے ہمراہ بچوں نے حمد، تلاوت، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملی نغمے پیش کیے ۔ تقریب میں معلمین کے ساتھ ساتھ سپیشل بچوں کے والدین نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثمرین حسین اور تابندہ بتول
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اجازت دیجئے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
نظام اور عوام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
موت کے دہانے
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
JF17 کا نیا اعزاز
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(1)
مفتی منیب الرحمٰن