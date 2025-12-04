شورکوٹ:گورنمنٹ کالج برائے خواتین کا کانووکیشن ڈگریاں تقسیم
شورکوٹ چھاؤنی (نمائندہ دنیا )گورنمنٹ کالج برائے خواتین شورکوٹ چھاؤنی میں پہلی کانووکیشن تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں گریجویشن مکمل کرنے والی طالبات میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔
تقریب کی مہمانِ خصوصی ڈاکٹر بشری پروین، ڈویژنل ڈائریکٹر کالجز، نے شرکا سے خطاب کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز نعیم لاشاری، کنٹرولر امتحانات بورڈ ڈاکٹر جعفر علی اور کالج کی پرنسپل شازیہ شریف گوندل بھی موجود تھیں۔مقررین نے کہا کہ آج طالبات زیورِ تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہیں اور آنے والی نسل کے ساتھ ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گی۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر بشریٰ پروین نے کہا کہ کالج میں طالبات کی تعلیمی سرگرمیوں کے تسلسل کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا اور سائنس، کمپیوٹر اور دیگر سائنسی و فنی علوم کے لیے اقدامات جاری رہیں گے تاکہ تعلیمی میدان میں کسی بھی خلل کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔کالج کی پرنسپل ڈاکٹر شازیہ گوندل نے گریجویشن مکمل کرنے والی طالبات کو مبارکباد پیش کی اور تقریب میں شریک مہمانوں اور شرکا کا شکریہ ادا کیا۔