عالمی دن خصوصی افراد پر سپیشل ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی تقریب
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر تین دسمبر، خصوصی افراد کا عالمی دن کے حوالے سے سپیشل ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے ۔
تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عامر محمود، ممبر صوبائی اسمبلی عابدہ بشیر، ادارہ کے اساتذہ، خصوصی بچوں کے والدین اور دیگر سٹاف بھی موجود تھے ۔ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے خصوصی افراد کے عالمی دن کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ دن پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہر سال 3 دسمبر کو منایا جاتا ہے ۔ اس دن کا مقصد دنیا بھر میں خصوصی افراد کو درپیش مسائل اجاگر کرنا اور معاشرے میں ان کی افادیت پر زور دینا ہے ، اور معذور افراد کی مختلف شعبوں میں شمولیت کی حوصلہ افزائی کرنا ہے ۔خصوصی افراد کی اہلیت اور قابلیت کے مطابق اداروں میں بھرتی کے اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ خصوصی افراد اور بچوں کی تعلیم و تربیت اور نگہداشت اولین ترجیحات ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام پروگرام میں خصوصی افراد کو وہیل چیئر اور سفید چھڑیاں فراہم کی گئیں۔