صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منرل واٹر کمپنیوں کی مانیٹرنگ رپورٹ جاری کر دی گئی

  • فیصل آباد
منرل واٹر کمپنیوں کی مانیٹرنگ رپورٹ جاری کر دی گئی

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز اسلام آباد نے منرل واٹر کمپنیوں کی ستمبر 2025ء کی مانیٹرنگ رپورٹ جاری کر دی۔

واٹر لیبارٹری فیصل آباد نے مقامی طور پر منرل واٹر تیار کرنے والی 8 کمپنیوں کی مانیٹرنگ کی، جن میں سے ایک کمپنی کا پانی غیر معیاری (ان فٹ) قرار دیا گیا۔محکمے کی ویب سائٹ www.pcrwr.gov.pkپر تمام کمپنیوں کے ٹیسٹ رزلٹ موجود ہیں۔ فیصل آباد میں واٹر لیبارٹری جڑانوالہ روڈ پر قائم ہے جہاں پانی کے ٹیسٹ کی سہولت دستیاب ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثمرین حسین اور تابندہ بتول
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اجازت دیجئے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
نظام اور عوام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
موت کے دہانے
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
JF17 کا نیا اعزاز
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(1)
مفتی منیب الرحمٰن