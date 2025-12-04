منرل واٹر کمپنیوں کی مانیٹرنگ رپورٹ جاری کر دی گئی
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز اسلام آباد نے منرل واٹر کمپنیوں کی ستمبر 2025ء کی مانیٹرنگ رپورٹ جاری کر دی۔
واٹر لیبارٹری فیصل آباد نے مقامی طور پر منرل واٹر تیار کرنے والی 8 کمپنیوں کی مانیٹرنگ کی، جن میں سے ایک کمپنی کا پانی غیر معیاری (ان فٹ) قرار دیا گیا۔محکمے کی ویب سائٹ www.pcrwr.gov.pkپر تمام کمپنیوں کے ٹیسٹ رزلٹ موجود ہیں۔ فیصل آباد میں واٹر لیبارٹری جڑانوالہ روڈ پر قائم ہے جہاں پانی کے ٹیسٹ کی سہولت دستیاب ہے ۔