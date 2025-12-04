ٹیوٹا پنجاب کا سکل جاب فیئر، نوجوانوں،صنعتوں کی شرکت
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) ٹیوٹا پنجاب کیریئرز ڈویژن کے زیر اہتمام گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں سکل جاب فیئر کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہزاروں ہنرمند نوجوانوں اور ملک کی معروف صنعتوں نے بھرپور شرکت کی۔
تقریب کے مہمانِ خصوصی چیئرمین ٹیوٹا پنجاب بریگیڈیئر (ر) ساجد کھوکھر تھے جنہوں نے پرچم کشائی کر کے جاب فیئر کا افتتاح کیا۔ نائب صدر چیمبر آف کامرس انجینئر عاصم منیر نے مہمانِ اعزاز کے طور پر شرکت کی۔تقریب میں ڈی جی ٹیوٹا عامر عزیز، ایڈیشنل ڈی جی پلیسمنٹ انجینئر معاذ سلیم، ریجنل ڈائریکٹر نارتھ انجینئر عثمان علی، ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر فیصل آباد و چنیوٹ انجینئر فیض بزدار، پرنسپل ارشد اعوان، اور ڈسٹرکٹ پلیسمنٹ آفیسر محمد اصغر بھی شریک تھے ۔جاب فیئر نے ٹیوٹا کے ہنر مند طلبہ کو ملک کی ممتاز صنعتوں سے جوڑا، جن میں KMI گروپ، پیپسی پاکستان، گورمیٹ پاکستان، ہیپی لیک پینٹس، ستارہ کیمیکل انڈسٹریز لمیٹڈ، چناب انجینئرنگ ورکس اینڈ فانڈریز، ہنڈائی موٹر گروپ، غنی گلاس، اورینٹ سیرامیکا، ابراہیم فائبر، نشاط، ہنڈائی لمیٹڈ اور دیگر بڑی کمپنیاں شامل تھیں۔جاب فیئر میں 2000 سے زائد ٹیوٹا ایلومنائی کی رجسٹریشن، 70 سے زائد صنعتوں کی شرکت، جبکہ 1000 سے زیادہ ہنرمند نوجوانوں کے انٹرویوز، شارٹ لسٹنگ اور ملازمت کے مواقع فراہم کیے گئے ۔ شاندار جاب فیئر صنعت و ہنر کے درمیان مضبوط روابط کا باعث بنا۔