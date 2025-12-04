الیکٹرو بسوں کے ویٹنگ شیڈز کی تعمیر ، کمشنر نے معائنہ کیا
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ڈویژنل انتظامیہ شہر میں متحرک ہے ۔
شہر بھر میں الیکٹرو بسوں کے روٹس پر 40 مسافر ویٹنگ شیڈز تیار کیے جا رہے ہیں جو 15 دسمبر تک مکمل ہو جائیں گے ۔ کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے سرگودھا روڈ پر زیر تعمیر شیڈ کے مقام کا دورہ کیا اور شیڈ کے ڈیزائن اور پختگی کا معائنہ کیا۔کمشنر نے شہر کے وسط میں قائم کریسنٹ سپورٹس کمپلیکس کے جمنیزیم کی تیاری کے کاموں کا بھی معائنہ کیا اور کہا کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ سپورٹس جمنیزیم 30 مارچ 2026 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کمشنر نے سکوائش کورٹ اور دیگر حصوں کا دورہ بھی کیا ۔کمشنر نے سپورٹس کمپلیکس سے ملحقہ گراؤنڈ کو آباد کرنے کے لیے پی ایچ اے اور سپورٹس ڈیپارٹمنٹ کو مشترکہ اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے بوہڑانوالی گراؤنڈ میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیراہتمام سکول ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت کمشنر کپ سپر 8 مرحلہ کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کی اور کرکٹ بال کو شارٹ لگا کر آغاز کیا۔ کمشنر نے کہا کہ گراس روٹ لیول سے ٹیلنٹ کو موقع دینا قابل ستائش اقدام ہے ۔کمشنر نے کریسنٹ سپورٹس کمپلیکس میں 35 ویں نیشنل گیمز کراچی کے پنجاب تیکوانڈو ٹریننگ کیمپ کا بھی دورہ کیا ۔ اس کے علاوہ کمشنر فیصل آباد نے الائیڈ ہسپتال ون کا دورہ کیا، مختلف وارڈز میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی اور ادویات ہسپتال سے ملنے کی تصدیق کی۔