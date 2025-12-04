ڈکیتیاں بھتہ خوری اور منشیات فروشی میں ملوث ملزموں کی گرفتاری کیلئے ٹیمیں تشکیل
فیصل آباد(عبدالباسط سے )ڈکیتی، چوری، راہزنی، اغوا، تاوان، بھتہ خوری اور منشیات فروشی سمیت دیگر سنگین جرائم کے کہ مقدمات میں ملوث خطرناک اشتہاری ملز موں کی گرفتاری کیلئے پولیس کی جانب سے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔
اشتہاری ملز موں کی گرفتاریوں کو عمل میں لانے کے لئے جدید ٹیکنیکل وسائل کو بروئے کار لانے کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق دیگر مؤثر اقدامات بھی اٹھائے جانے لگے ۔ اشتہاری ملز موں کی گرفتاریاں عمل میں لائے جانے سے نہ صرف جرائم پیشہ عناصر کے خلاف قانونی کاروائیاں کی جا سکیں گی، بلکہ ان کی گرفتاریوں سے بڑھتی ہوئی وارداتوں کو کنٹرول کرنے میں بھی پولیس کو مدد ملے گی۔ جس سے شہریوں کو بھی پُرامن اور محفوظ معاشرہ میسر آئے گا۔ بڑھتی ہوئی ڈکیتی، چوری، راہزنی، اغواء، تاوان، بھتہ خوری اور منشیات فروشی سمیت دیگر سنگین جرائم کی وارداتوں میں ملوث خطرناک اور ریکارڈ یافتہ اشتہاری ملز موں کے خلاف پولیس کی جانب سے گھیرا تنگ کردیا گیا۔ سی پی اوصاحبزادہ بلال عمر کے مطابق خطرناک اور ریکارڈ یافتہ اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کیلئے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ چند دنوں کے دوران پولیس کی مختلف کاروائیوں کے دوران مجموعی طور پر خطرناک 512 اشتہاری ملزمان اور 500 سے زائد عدالتی مفروران کو گرفتار کیا گیا اور ان اشتہاری ملزمان میں 200 سے زائد اے کیٹگری اور 300 سے زائد بی کیٹگری کے اشتہاری ملزم شامل ہیں۔