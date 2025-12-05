صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ستھرا پنجاب ورکر نصرت بی بی کی ایمانداری ،9 لاکھ اصل مالک کے حوالے کر دئیے

  • فیصل آباد
ستھرا پنجاب ورکر نصرت بی بی کی ایمانداری ،9 لاکھ اصل مالک کے حوالے کر دئیے

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ستھرا پنجاب ورکر نصرت بی بی نے ایمانداری کی مثال قائم کر دی۔ستھرا پنجاب ٹیم کی محنت کش خاتون ورکرنے ڈیوٹی کے دوران ملنے والے 9 لاکھ روپے امانت سمجھ کر اصل مالک کو واپس کر دیئے۔

ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اس اعلیٰ مثال کو بھرپور طور پر سراہا گیا۔ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے نصرت بی بی کی دیانت داری کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایسے محنت کش عملہ نہ صرف اداروں کا وقار بڑھاتے ہیں بلکہ معاشرے کیلئے روشن مثال بھی بنتے ہیں۔ڈپٹی کمشنر نے خاتون ورکر کی ایمانداری کے اعتراف میں انہیں 3 لاکھ روپے نقد انعام،اعزازی شیلڈدینے کے علاوہ بیٹے کیلئے سرکاری نوکری دینے کیساتھ ساتھ خاتون ورکر کی ماہانہ تنخواہ میں اضافہ کرنے کی ہدایات جاری کیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ہیلتھ کارڈ فعال، باغ کو بگ سٹی کا درجہ دیدیا، فیصل راٹھور

غزہ جنگ بندی دھوکا،فلسطینیوں کا قتل عام جا ری ، مشتاق احمد

چیئر مین سینیٹ کا یواین کے تعاون سے منعقدہ نمائش کا دورہ

حکومت اعلیٰ تعلیمی تحقیق سے استفادہ کیلئے تیار ہے ،رانا مشہود

صفا ئی کے معیار پر کو ئی سمجھوتا نہیں کیا جا ئیگا ، کمشنر راولپنڈی

کرکٹ گراؤنڈز کی اپ گریڈیشن،سی ڈی اے و پی سی بی میں معاہدہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ