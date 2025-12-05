صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
کمالیہ( نمائندہ خصوصی )شجر کاری مہم کو مؤثر اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے تحصیل کچہری آفس میں ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 جہاں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمود ہارون خان نے پودا لگا کرسرسبز کمالیہ مہم کا باضابطہ آغاز کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر اور ایڈیشنل سیشن جج اسحاق حاشر بھی موجود تھے ۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمود ہارون خان نے شجر کاری کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ درخت نہ صرف ماحول کو صاف رکھنے میں مدد دیتے ہیں بلکہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

 

