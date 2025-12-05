صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حب رسول ﷺ سے جنت کا راستہ ملتا ہے :قاری محمد سلمان عثمانی

  • فیصل آباد
چناب نگر (نامہ نگار ) مرکز ختم نبوت جامعہ عثمانیہ چناب نگر کے ناظم مولانا قاری محمد سلمان عثمانی نے کہا ہے کہ افراتفری کے دور میں حب رسول ﷺ سے جنت کا راستہ ملتا ہے ۔ امن ہمیں آمنہ کے لعل کی برکت سے ملا ہے۔

 حب رسول ﷺ کی مالا میں پروئے مسلمان متحد ہو جائیں، نام محمد ﷺ سے دونوں ہونٹ جڑ جاتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھنے والے کیوں نہیں جڑ جاتے ؟مولانا قاری محمد سلمان عثمانی نے کہا کہ حب رسول ﷺ کا تقاضا ہے کہ قوم اپنی صفوں میں انتشار اور نفرت کی بدبو پیدا نہ ہونے دے ۔ 

 

