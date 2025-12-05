صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نمبرداران کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائیگا: عمر عباس

  • فیصل آباد
نمبرداران کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائیگا: عمر عباس

گوجرہ(نمائندہ دنیا ) ڈپٹی کمشنرٹوبہ ٹیک سنگھ عمر عباس میلہ نے کہاہے کہ نمبرداران ہمارے دست وبازوں ہیں ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائیگا۔

میرے دروازے چوبیس گھنٹے کھلے ہیں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے سول کلب گوجرہ میں نمبرادارن کنوشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔جس کی صدارت صدر نمبرداران تحصیل گوجر ہ چوہدری ظفر اقبال وڑائچ نے کی۔کنونشن میں اسسٹنٹ کمشنر گوجرہ چودھری ریاض احمد گجر،ڈی ایس پی گوجرہ علم دین،ایم ایس گوجرہ ڈاکٹر رانا وسیم حیات خاں،سید ناصر عباس شیرازی، چیف آفیسرسید یاسر علی شاہ،اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت گلزار شاہدبھی موجود تھے ۔

 

