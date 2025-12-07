بوگس چیک دینے پر مقدمہ
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)تھانہ گلبرگ کے علاقے میں فیصل نامی شہری کو ملزم معظم نے کاروباری لین دین پر لاکھوں کا بوگس چیک دیدیا جو مقررہ وقت پر ڈس آنر ہوگیا۔
تھانہ گلبرگ کے علاقے میں فیصل نامی شہری نے کوملزم معظم نے کاروباری لین دین پر لاکھوں کا بوگس چیک دیدیا جو مقررہ وقت پر ڈس آنر ہوگیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی۔تھانہ گلبرگ کے علاقے میں فیصل نامی شہری کو ملزم معظم نے کاروباری لین دین پر لاکھوں کا بوگس چیک دیدیا جو مقررہ وقت پر ڈس آنر ہوگیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی۔