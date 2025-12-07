صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شادی شدہ خاتون مبینہ طور پر اغواء

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)شادی شدہ خاتون کو مبینہ طور پر اغواء کرلیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے سلطان ٹاؤن میں زکریا نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اس کی اہلیہ کو گھر سے اغواء کرلیا اور نامعلوم مقام پر لے جا کر مبینہ زیادتی کر دی۔

تفصیلات کے مطابق تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے سلطان ٹاؤن میں زکریا نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اس کی اہلیہ کو گھر سے اغواء کرلیا اور نامعلوم مقام پر لے جا کر مبینہ زیادتی کر دی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔

