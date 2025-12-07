صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹھیکریوالا پولیس کی کارروائی، بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد، ملزم گرفتار

  • فیصل آباد
ٹھیکریوالا پولیس کی کارروائی، بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد، ملزم گرفتار

ٹھیکریوالا،پینسرہ((نمائندگان دنیا)پولیس تھانہ ٹھیکریوالا نے بھاری مقدار میںناجائز اسلحہ اورگولیاں برآمدکرکے ملزم گرفتار کر لیا۔

تفصیلات کے مطابق ایس ایچ او تھانہ ٹھیکریوالا میاں واجد حسین نے انچارج چوکی پینسرہ عدنان قیصر بسرا،اے ایس آئی رضوان تنویر اور  دیگر اہلکاروں کے ہمراہ مخبر کی اطلاع پر پینسرہ روڈ چک 274 ج ب سرہالہ روڈ قبرستان کے قریب کارروائی کرتے ہوئے مشکوک شخص محمد طاہر کے بیگ سے  سے 12 بور بندوق،2پسٹل،44بور کلاشنکوف، کارتوس اور بڑی تعدداد میں گولیاں برآمد کر لیں ، ملزم کو حوالات میں بند کر کے مقدمہ درج کرلیا گیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پولیس فورس قانون کی حکمرانی اور عوام کے تحفظ کا مضبوط ستون ہے ، گورنر

طلبا جدت ،دیانت اورخدمت کوشعاربنائیں،وزیراعلیٰ

پولیس کی پراپرٹیز واپس پولیس کو دینا ہوں گی،ہائیکورٹ

کے الیکٹرک کی بجلی چوری کے خلاف کارروائیاں جاری

خالی پلاٹ سے 12 سالہ بچے کی لاش برآمد، شناخت بھی ہوگئی

میرپور خاص:گلی میں کچرا پھینکنے پرجھگڑا، فائرنگ سے 4زخمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل