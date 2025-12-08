صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابقہ رنجش شہری کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا

  • فیصل آباد
سابقہ رنجش شہری کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا

علی زبان نامی شہری کو ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنایا ، مقدمہ درج

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش کی بنا پر شہری کو قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ روشن والا میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے علی زبان نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے سابقہ رنجش کی بنا پر اسے قابو کر لیا اور ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں اور راہ فرار اختیار کرلی۔ جس پر پولیس نے متاثرہ شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

