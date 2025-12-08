صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابقہ رنجش ، شہریاس کی والدہ اور اہلیہ کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

  • فیصل آباد
سابقہ رنجش ، شہریاس کی والدہ اور اہلیہ کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

آفتاب اپنی اہلیہ اور والدہ کے ہمراہ گھر میں موجود تھا ، ملزموں نے دھاوا بول دیا

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش کی بناء پر ملز موں نے شہری کو اس کی والدہ اور اہلیہ سمیت تشدد کا نشانہ بنا دیا۔تھانہ کھرڑیانوالہ میں مقدمہ درج کرواتے ہوئے آفتاب نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنی اہلیہ اور والدہ کے ہمراہ گھر میں موجود تھا کہ اس دوران ملزم سابقہ رنجش کی وجہ سے گھر میں گھس آئے اور انہیں قابو کرکے ڈنڈوں اور سوٹوں سے تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے وہ تینوں زخمی ہوگئے ۔ واقعہ کے بعد ملزم سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فاتح کون؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
خاک رعب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
غدار کون؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری‘ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عظمت ِ قرآن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر