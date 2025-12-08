مارکیٹ میں خریداری کے لئے آیا شہری جیب تراشوں کے ہاتھوں لٹ گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مارکیٹ میں خریداری کے لئے آیا شہری جیب تراشوں کا شکار بن گیا۔تھانہ کوتوالی کے علاقے میں قائم بھوانہ بازار میں تنظیم نامی شہری خریداری میں مصروف تھا کہ اس دوران نامعلوم جیب تراشوں نے اس کی جیب سے نقدی اور موبائل فون چوری کر لیا۔
