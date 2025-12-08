صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات کے مکمل خاتمہ کیلئے عوامی تعاون ضروری : نویدعاطف

  • فیصل آباد
منشیات کے مکمل خاتمہ کیلئے عوامی تعاون ضروری : نویدعاطف

مقدمات کی معیاری تفتیش کو یقینی بناتے ہوئے ملزمان کو سزائیں دلوائی جا رہی ہیں مختلف علاقوں سے 18 منشیات فروش گرفتار ، لاکھوں مالیت کی ہیروئن،چرس برآمد

چنیوٹ، چناب نگر (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن \'\'ڈرگ فری پنجاب\'\' کے تحت منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ پولیس نے مختلف علاقوں سے 18 منشیات فروش ملزمان کو گرفتار کر کے لاکھوں مالیت کی ہیروئن اور چرس برآمد کر لی ۔ گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 16 کلو گرام سے زائد چرس ، 8 کلو گرام ہیروئن برآمد ہوئی ۔اس حوالے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر نوید عاطف کا کہنا تھا کہ اپنی نسلوں کو منشیات کی لعنت سے بچانے کیلئے ضلع بھر عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں ۔ ضلع بھر میں سپیشل مہم کے تحت منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ منشیات کے مقدمات کی معیاری تفتیش کو یقینی بناتے ہوئے ملزمان کو سزائیں دلوائی جا رہی ہیں ۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ منشیات کے مکمل خاتمہ کے لیے عوامی تعاون بے حد ضروری ہے ۔انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ کسی بھی علاقے میں منشیات فروشی کی اطلاع میرے نمبر پر دیں تاکہ فوری کارروائی کی جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فاتح کون؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
خاک رعب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
غدار کون؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری‘ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عظمت ِ قرآن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر