صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہری سے بدسلوکی پر ہیڈ کانسٹیبل کو معطل کر دیا گیا

  • فیصل آباد
شہری سے بدسلوکی پر ہیڈ کانسٹیبل کو معطل کر دیا گیا

سی پی او نے نوٹس لیتے ہوئے ایس پی اقبال ڈویژن کو انکوائری کا حکم دیا

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) شہری سے بدسلوکی کرنے والے ہیڈ کانسٹیبل کو معطل کر دیا گیا۔تھانہ بٹالہ کالونی کے علاقے میں ہیڈ کانسٹیبل یوسف کی جانب سے شہری کے ساتھ مبینہ بدسلوکی کی گئی، جس پر سی پی او صاحبزادہ بلال عمر نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ایس پی اقبال ڈویژن کو انکوائری کا حکم دیا۔ ایس پی اقبال ڈویژن سعید احمد نے کارروائی کرتے ہوئے متعلقہ ہیڈ کانسٹیبل کو معطل کر دیا اور ڈی ایس پی بٹالہ کالونی سے واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فاتح کون؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
خاک رعب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
غدار کون؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری‘ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عظمت ِ قرآن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر