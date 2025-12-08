صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری قابل تشویش: زاہد توصیف

  • فیصل آباد
تمام اضلاع کی ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمپنیوں کو ازسر نوفعال بنانا ہوگا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹری رانا زاہد توصیف نے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، غربت، بے روزگاری پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان کا ایک اہم اور بڑا مسئلہ روز افزوں مہنگائی ہے ۔ غریب طبقہ بجلی اور گیس کے بھاری بلوں کی ادائیگی سے قاصر ہے ۔ اور لوگ مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہیں۔ لہذا حکومت کو اشیاخوردو نوش کی بڑھتی قیمتوں کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ کیونکہ اصل چیز عوام کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنا ہے ۔ عوام کی آسانی کے لیے تمام اضلاع کی ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمپنیوں کو ازسر نوفعال بنانا ہوگا۔ 

 

