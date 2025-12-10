صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شور کوٹ میں ٹرانسپورٹرز کی دوسرے روز بھی جزوی ہڑتال

  • فیصل آباد
شور کوٹ میں ٹرانسپورٹرز کی دوسرے روز بھی جزوی ہڑتال

شورکوٹ (نمائندہ دنیا)نئے ٹریفک قوانین کیخلاف شور کوٹ میں ٹرانسپورٹرز کی جزوی ہڑتال دوسرے روز بھی جاری رہی۔

گڈز ٹرانسپورٹ اور پبلک ٹرانسپورٹ مالکان نے حکومتی پالیسیوں کیخلاف احتجاج کرتے ہوئے گاڑیاں بند رکھیں جس سے سامان کی ترسیل نہ ہونے سے شہریوں اور کاروباری طبقے کو مشکلات کا سامنا ہے ۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے عائد کیے گئے بھاری جرمانے ناقابلِ برداشت ہیں حکومت نئے قوانین اور جرمانوں میں اضافے کا فیصلہ فوری واپس لے ، بصورت دیگر ہڑتال کا دائرہ مزید وسیع کیا جائیگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر