صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی اوڈاکٹر نویدعاطف نے عوامی مسائل سنے ،حل کے احکامات

  • فیصل آباد
ڈی پی اوڈاکٹر نویدعاطف نے عوامی مسائل سنے ،حل کے احکامات

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت لوگوں کے مسائل سنے اور درخواستیں متعلقہ افسروں کو مارک کرکے مختص کردہ ٹائم میں داد رسی یقینی بنانے اورکمپلینٹ سیل افسروں کو درخواستوں کا فالو اپ لیکر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔

اس موقع پر ڈی پی او کا کہنا تھاکہ ضلع بھر کے تھانوں میں لوگوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جار ہے ہیں۔شہری پولیس سے متعلقہ کسی بھی مسئلے پرگھر بیٹھے ڈی پی او دفتر کے کمپلینٹ نمبر 0370-4022020 پر درخواست وٹس ایپ کرسکتے ہیں ۔ فیلڈ افسروں کو شہریوں کے مسائل جلد حل کرنیکی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر