صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکزی مسلم لیگ کے انٹرا پارٹی انتخابات ،عہدیداروں کاچنائو

  • فیصل آباد
مرکزی مسلم لیگ کے انٹرا پارٹی انتخابات ،عہدیداروں کاچنائو

کمالیہ(نمائندہ دنیا )مرکزی مسلم لیگ کے انٹرا پارٹی انتخابات کمالیہ کی یونین کونسل نمبر 13 میں ہوئے ،ایم ندیم صدر ،ایم نصیر سنیئر نائب صدر اور انجینئر عرفان نائب صدر منتخب ہو گئے۔

 ضلعی جنرل سیکرٹری میاں سہیل ، ضلعی صدر شعبہ خدمت خلق چوہدری عمران گریوال ، جنرل سیکرٹری کمالیہ غازی عرفان محمود گجر ، ضلعی صدر چوہدری عبد المجید سالک ، ضلعی نائب صدر خالد محمود منڈھرا ایڈووکیٹ و دیگر نے نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد پیش کی اور امید ظاہر کی کہ وہ اپنے اپنے عہدوں کی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر