ستیانہ میں تجاوزات کیخلاف آپریشن ، تین دکانیں سیل
راستوں پر قبضہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائیگا:او رنگزیب گورائیہ
جڑانوالہ،ستیانہ (نمائندگان دنیا )اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ کا ستیانہ میں پیرا فورس کے ہمراہ تجاوزات کے خلاف بھرپور آپریشن، تین دکانیں سیل کردی گئیں ۔کارروائی کے دوران بازاروں میں فٹ پاتھوں اور سڑکوں پر قائم متعدد تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا جبکہ تین دکانوں کو موقع پر ہی سیل کر دیا گیا۔میڈیا سے گفتگو کرتے اسسٹنٹ کمشنر او رنگزیب گورائیہ نے کہا کہ عوامی راستوں پر قبضہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔
تجاوزات کیخلاف کارروائی جاری رہے گی۔ ستیانہ کی خوبصورتی، شہری سہولتوں اور ٹریفک کے روان بہاؤ کو بہتر بنانے کے لیے تجاوزات کا خاتمہ ناگزیر ہے ۔اسسٹنٹ کمشنر نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ رضا کارانہ طور پر قبضہ شدہ جگہیں خالی کریں تاکہ سخت قانونی کارروائی سے بچا جا سکے ۔ انہوں نے کہا گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزی کے مرتکب افراد کے خلاف بھی سخت اور بلا امتیاز قانونی کارروائی کی جائے گی۔