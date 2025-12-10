صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرمحل کمالیہ روڈ عرصہ داراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار

  • فیصل آباد
پیرمحل (نمائندہ دنیا )پیرمحل کمالیہ روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ، سڑک پر کمالیہ شوگر ملزموجود ہے جس میں علاقہ بھر سے گنے سے لوڈ ٹریکٹر ٹرالیاں آتی جاتی ہیں اور شوگر کین (ڈویلپمنٹ)کی مد میں کسانوں زمینداروں سے فی من کے حساب سے کٹوتی کی جاتی ہے اس طرح ہر سیز ن میں کروڑوں روپے سڑک کی تعمیر کے سلسلہ میں جمع ہوجاتے ہیں مگر عرصہ دراز سے پیرمحل تاکمالیہ روڈ جوکہ سیم کے باعث جگہ جگہ سے بیٹھ جانے کے باعث حادثات معمول بن چکے ہیں سڑک پرجگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے ہے سماجی فلاحی تنظیموں نے ڈویژنل کمشنر سے اپیل کی شوگرکین (ڈویلپمنٹ) سیس پروگرام کے تحت پیرمحل کمالیہ روڈ کو دورویہ تعمیر کیا جائے۔

 

