صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اٹھارہ ہزاری میں کاتجاوزات کیخلاف بڑا آپریشن

  • فیصل آباد
اٹھارہ ہزاری میں کاتجاوزات کیخلاف بڑا آپریشن

میونسپل کمیٹی نے سامان قبضہ میں لے لیا،تھڑے مسمارکردیئے گئے

اٹھارہ ہزاری(نمائندہ دنیا)میونسپل کمیٹی حکام اورپیرافورس کاتجاوزات کیخلاف اٹھارہ ہزاری شہرمیں بڑا آپریشن،تجاوزات ہٹوادیں۔ گزشتہ روزاسسٹنٹ کمشنر اٹھارہ ہزاری ثنائاللہ ہنجراکے حکم پرمیونسپل کمیٹی حکام اورپیرافورس نے تجاوزات کے خلاف اٹھارہ ہزاری شہرمیں بڑا آپریشن کیا،اس موقع پر تجاوز کرنیوالوں کاسامان قبضہ میں لے لیاگیااورتھڑے مسمارکئے گئے میونسپل کمیٹی افسروں سی او عرفان مہدی، عمران نیازی، رمضان اورپیرافورس افسران آصف جاوید،وقاص حیدراورفرازحسن نے تجاوزات کرنے والوں کو ہدایات دیں کہ دوسرے شہریوں کیلئے آسانی پیدا کرتے ہوئے تجاوزات کرنے سے گریزکریں ورنہ جرمانے ، سامان ضبطی کے علاوہ مقدمات کے اندراج کابھی کاسامناکرناپڑسکتاہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر