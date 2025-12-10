صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جواں سالہ لڑکی کو اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا

  • فیصل آباد
جواں سالہ لڑکی کو اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا

محلہ فتح آباد کے علاقے میں درندگی، بچی نے مزاحمت کرکے زیادتی ناکام بنا دی

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)جواں سالہ لڑکی کو مبینہ اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ ویمن میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے محلہ فتح آباد کی رہائشی ثنانامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے مبینہ طور پر اسکی 15 سالہ بیٹی کو اغوا کرلیا اور نامعلوم مقام پر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ تھانہ بلوچنی کے علاقے میں کمسن بچی نے مزاحمت کرتے ہوئے مبینہ زیادتی کی کوشش ناکام بنا دی۔ چک نمبر 91 رب کے عمران نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اسکی نو سالہ بیٹی کو قابو کر لیا اور زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کرنے لگا۔ بچی نے مزاحمت کرتے اور شور مچاتے ہوئے زیادہ کی کوشش نہ کام بنا دی۔ پولیس نے مقدمات درج کرکے ملزموں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر