سیل کی گئی دکانیں کھولنے پر تین دکاندار گرفتار
سول ڈیفنس ٹیم کی پولیس کے ہمراہ منصور آباد کے علاقے میں کارروائیاں
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سیل کی گئی دکان کے تالے توڑ کر غیر قانونی گیس ریفلنگ کرنے والے تین دکانداروں کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ منصور آباد کے علاقے میں سول ڈیفنس ٹیم نے پولیس کے ہمراہ کاروائیاں کرتے ہوئے تین دکانداروں کو گرفتار کر لیا۔ جن کی جانب سے سیل کی گئی دکانوں کے تالے توڑ کر گیس ریفلنگ کا غیر قانونی دھندہ چلایا جا رہا تھا۔ جن کے خلاف واقعات کے مقدمات درج کرکے قانونی کارروائی کی جا رہی ہے ۔