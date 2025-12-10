صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیل کی گئی دکانیں کھولنے پر تین دکاندار گرفتار

  • فیصل آباد
سیل کی گئی دکانیں کھولنے پر تین دکاندار گرفتار

سول ڈیفنس ٹیم کی پولیس کے ہمراہ منصور آباد کے علاقے میں کارروائیاں

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سیل کی گئی دکان کے تالے توڑ کر غیر قانونی گیس ریفلنگ کرنے والے تین دکانداروں کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ منصور آباد کے علاقے میں سول ڈیفنس ٹیم نے پولیس کے ہمراہ کاروائیاں کرتے ہوئے تین دکانداروں کو گرفتار کر لیا۔ جن کی جانب سے سیل کی گئی دکانوں کے تالے توڑ کر گیس ریفلنگ کا غیر قانونی دھندہ چلایا جا رہا تھا۔ جن کے خلاف واقعات کے مقدمات درج کرکے قانونی کارروائی کی جا رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر