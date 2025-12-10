صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متنازعہ پراپرٹی دھوکہ سے فروخت ،5کروڑ کافراڈ

  • فیصل آباد
ملزم تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے میں عمار سے نقدی لے اڑے ،مقدمہ درج

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)متنازعہ پراپرٹی دھوکہ دہی سے فروخت کرتے ہوئے شہری کو ساڑھے پانچ کروڑ روپے مالیت کے فراڈ کا شکار بنا دیا۔ تھانہ مدینہ ٹاؤن میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے عمار نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس سے دھوکہ دہی کا شکار بناتے ہوئے متنازعہ پراپرٹی غلط بیانی سے اسے فروخت کر دی اور اس کے عوض ساڑھے پانچ کروڑ روپے سے زائد مالیت کی رقم وصول کرکے خوردبرد کرلی اور موقع سے فرار ہوگئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

 

