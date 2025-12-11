صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابق ایس ڈی او میاں جاوید منظور کی اہلیہ انتقال کر گئیں

  • فیصل آباد
سابق ایس ڈی او میاں جاوید منظور کی اہلیہ انتقال کر گئیں

گوجرہ(نمائندہ دنیا )پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈیپارٹمنٹ گوجرہ کے سابق ایس ڈی او میاں جاوید منظور آف چک نمبر 242 گ ب نور پور بستی کی اہلیہ، سابق نائب ناظم میاں شاہد محمود عالم کی بھاوج اور ٹیچر یونین کے رہنما میاں رفاقت احمد کی ممانی مختصر علالت کے باعث انتقال کر گئیں۔ مرحومہ کو نمازِ جنازہ کی ادائیگی کے بعد سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں کبوترانوالہ قبرستان گوجرہ میں سپردِ خاک کر دیا گیا۔

پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈیپارٹمنٹ گوجرہ کے سابق ایس ڈی او میاں جاوید منظور آف چک نمبر 242 گ ب نور پور بستی کی اہلیہ، سابق نائب ناظم میاں شاہد محمود عالم کی بھاوج اور ٹیچر یونین کے رہنما میاں رفاقت احمد کی ممانی مختصر علالت کے باعث انتقال کر گئیں۔ مرحومہ کو نمازِ جنازہ کی ادائیگی کے بعد سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں کبوترانوالہ قبرستان گوجرہ میں سپردِ خاک کر دیا گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

چین کی طر ف سے مستحق معذور افراد کو وہیل چیئرز تقسیم

یوایم ٹی کا کانووکیشن ، 2 ہزار طلبہ میں ڈگریاں تقسیم

جنرل ہسپتال میں اینڈوسکوپک سینس سرجری کی تربیتی ورکشاپ

یو ای ٹی میں فرضی ہنگامی مشقوں کا انعقاد

انسانی حقوق کے عالمی دن پر الحمرا ہال میں تقریب

7 فوڈ چینز پر کارروائی، 2 ریسٹورنٹس بند، 7 کو 6 لاکھ جرمانہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اہلِ قلم کے حقوق اور فرائض
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جمشید نسروانجی سے جوگندر ناتھ منڈل تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قانونِ دیت اور صلح
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
صدر سوبیانتوکا دورۂ پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
انسانی حقوق کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (12)
مفتی منیب الرحمٰن