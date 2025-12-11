صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:سیلاب متاثرین میں 19 کروڑ 25 لاکھ تقسیم

  • فیصل آباد
چنیوٹ:سیلاب متاثرین میں 19 کروڑ 25 لاکھ تقسیم

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیراعلی پنجاب مریم نواز شریف کے سیلاب متاثرین کی بحالی کے اقدامات کے تحت اب تک ضلع کے 8173سیلاب متاثرین میں 19 کروڑ 25 لاکھ روپے سے زائد کی رقم تقسیم کی جاچکی ہے جبکہ امدادکی فراہمی کا عمل تیزی سے جاری ہے ۔

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ عائشہ رضوان نے ہاکی سٹیڈیم کا دورہ کیا اورسیلاب متاثرین میں مالی امداد کیکارڈز تقسیم کئے ۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد احمر علی،اسسٹنٹ کمشنر اشفاق رسول بھی موجود تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ باقی ماندہ متاثرین میں امدادی رقم کی تقسیم کا عمل جلد مکمل کیا جائے ۔انہوں نے موقع پر موجود سیلاب متاثرین سے ملاقات کرکے انتظامات بھی دریافت کئے اور کہا کہ آخری متاثرہ شخص تک امدادی رقم کی فراہمی تک ضلعی انتظامیہ سرگرم عمل رہے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان اور ترکیہ آزمائے ہوئے قابل اعتماد دوست، علیم خان

ڈ ی جی ہیلتھ ، حفاظتی ٹیکہ جات، ڈی ای ڈ ی پولی کلینک تبدیل

وزیراعظم آزاد کشمیر 13دسمبر کو راولاکوٹ کا پہلا سرکاری دورہ کرینگے

زیر سماعت مقدمات کی مؤثر پیروی یقینی بنائی جائے،آئی جی

وزیر مملکت سے امریکی وفد کی ملاقات ،مختلف شعبوں میں تعاون پر اتفاق

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری درخواستوں پر احکامات جاری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اہلِ قلم کے حقوق اور فرائض
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جمشید نسروانجی سے جوگندر ناتھ منڈل تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قانونِ دیت اور صلح
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
صدر سوبیانتوکا دورۂ پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
انسانی حقوق کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (12)
مفتی منیب الرحمٰن