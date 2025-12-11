صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ زراعت توسیع چنیوٹ کے زیراہتمام کسانوں کیلئے آ گاہی سیمینار

  • فیصل آباد
محکمہ زراعت توسیع چنیوٹ کے زیراہتمام کسانوں کیلئے آ گاہی سیمینار

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)محکمہ زراعت توسیع چنیوٹ کے زیراہتمام کسانوں کی آگاہی کے حوالے سے سیمینار منعقد ہوا۔ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع ڈاکٹر شہباز نے کسانوں کو زیادہ گندم اگاؤ مہم کے بارے میں آگاہی دی۔انہوں نے جدید پیداواری ٹیکنالوجی کو اپنانے پر زور دیا۔کسانوں نے حکومتی پالیسیوں کو سراہا۔

محکمہ زراعت توسیع چنیوٹ کے زیراہتمام کسانوں کی آگاہی کے حوالے سے سیمینار منعقد ہوا۔ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع ڈاکٹر شہباز نے کسانوں کو زیادہ گندم اگاؤ مہم کے بارے میں آگاہی دی۔انہوں نے جدید پیداواری ٹیکنالوجی کو اپنانے پر زور دیا۔کسانوں نے حکومتی پالیسیوں کو سراہا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان اور ترکیہ آزمائے ہوئے قابل اعتماد دوست، علیم خان

ڈ ی جی ہیلتھ ، حفاظتی ٹیکہ جات، ڈی ای ڈ ی پولی کلینک تبدیل

وزیراعظم آزاد کشمیر 13دسمبر کو راولاکوٹ کا پہلا سرکاری دورہ کرینگے

زیر سماعت مقدمات کی مؤثر پیروی یقینی بنائی جائے،آئی جی

وزیر مملکت سے امریکی وفد کی ملاقات ،مختلف شعبوں میں تعاون پر اتفاق

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری درخواستوں پر احکامات جاری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اہلِ قلم کے حقوق اور فرائض
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جمشید نسروانجی سے جوگندر ناتھ منڈل تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قانونِ دیت اور صلح
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
صدر سوبیانتوکا دورۂ پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
انسانی حقوق کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (12)
مفتی منیب الرحمٰن