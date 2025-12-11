صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرہ :تجاوزات کیخلاف کارروائی ،دکاند اروں کو بھاری جرمانے

  • فیصل آباد
گوجرہ(نمائندہ دنیا )میونسپل کمیٹی گوجرہ نے تجاوزات کیخلاف کارروائی کر تے ہوئے دکاند اروں کو بھاری جرمانے کر دئیے ۔دکاندار اپنا سامان اپنی حدود میں رکھیں۔

تجاوزات فوری طور پر از خود ختم کر دیں۔میو نسپل کمیٹی عملہ نے شہر کے مختلف بازاروں کا دورہ کر تے ہو ئے دکانداروں کا سامان تجاوزات کی زد میں آنے پر موقع پر 2/2ہزارروپے کے جرمانے کئے اور انہیں ہدایت کی وہ اپنا سامان بازارمیں رکھنے کی بجائے اپنی دکانوں کی حدود میں رکھیں ورنہ جرمانوں کے ساتھ ساتھ سخت کارروائی کی جائیگی۔

