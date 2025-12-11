صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماموں کانجن (نمائندہ دنیا)ماموں کانجن کے علاقے بلال ٹاؤن میں 18 سالہ ذہنی معذور نوجوان نے پٹرول چھڑک کر خود کو آگ لگا لی، جس کے نتیجے میں وہ بری طرح جھلس گیا۔اہل محلہ کی فوری اطلاع پر موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا گیا اور متاثرہ نوجوان کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا۔

ماموں کانجن کے علاقے بلال ٹاؤن میں 18 سالہ ذہنی معذور نوجوان نے پٹرول چھڑک کر خود کو آگ لگا لی، جس کے نتیجے میں وہ بری طرح جھلس گیا۔اہل محلہ کی فوری اطلاع پر موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا گیا اور متاثرہ نوجوان کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا۔

 

