صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قوم میجر شبیر شریف جیسے بہادر سپوتوں پر فخر کرتی ہے :حافظ مقبول احمد

  • فیصل آباد
قوم میجر شبیر شریف جیسے بہادر سپوتوں پر فخر کرتی ہے :حافظ مقبول احمد

چناب نگر(نامہ نگار)پاکستان علما کونسل کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات حافظ مقبول احمد نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاک فوج پر قوم کو فخر ہے۔۔۔

شہداوطن کو سلام پیش کرتے ہیں میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر اور سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کو54واں یوم شہادت پر دلی خراج عقیدت اورسلام پیش کرتے ہیں 1971کی پاک بھارت جنگ میں انہوں نے دشمن کے حملوں کو پسپا کرتے ہوئے جرات بہادری اور استقامت کی ایسی داستان رقم کی جو ہمیشہ یاد رکھی جائیگی پوری قوم میجر شبیر شریف جیسے بہادر سپوتوں پر فخر کرتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آدمی کا مقدر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کچھ خبریں پرانی نہیں ہوتیں!
رسول بخش رئیس
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
ملک نازک دور سے گزر رہا ہے
جویریہ صدیق
آصف عفان
بھٹکتی روحیں
آصف عفان
امیر حمزہ
پاکستان زندہ باد!
امیر حمزہ