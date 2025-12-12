صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

والدین کو دھمکیاں دینے والے بدبخت بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا

  • فیصل آباد
والدین کو دھمکیاں دینے والے بدبخت بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)والدین کو دھمکیاں دینے والے بدبخت بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقے گوکھوال میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم الیاس کو گرفتار کر لیا۔

جس کی جانب سے مبینہ طور پر اپنے والدین کو گھریلو ناچاقی کی بنا پر دھمکیاں دیتے ہوئے ہراساں اور پریشان کیا جا رہا تھا۔ جس پر پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ سنگل ۔پولیس نے 2جواریوں کو گرفتار کر لیافیصل آباد(سٹی رپورٹر)پولیس نے دو جواریوں کو گرفتار کر لیا۔تھانہ رضا آباد کے مختلف علاقوں میں پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے 2جواریوں کو گرفتار کر لیا۔ جو جواپرچی فروخت کرتے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کر رہے تھے ۔ جن کے قبضے سے نقدی، موبائل، جوا پرچیاں اور دیگر سامان برآمد کرکے واقعات کے مقدمات درج کرلئے گئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آدمی کا مقدر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کچھ خبریں پرانی نہیں ہوتیں!
رسول بخش رئیس
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
ملک نازک دور سے گزر رہا ہے
جویریہ صدیق
آصف عفان
بھٹکتی روحیں
آصف عفان
امیر حمزہ
پاکستان زندہ باد!
امیر حمزہ