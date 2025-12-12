صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیومن رائٹس اینڈ ڈیجیٹل رائٹس پر سیمینار کا انعقاد

  • فیصل آباد
ہیومن رائٹس اینڈ ڈیجیٹل رائٹس پر سیمینار کا انعقاد

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ویمن پروٹیکشن سنٹر کے زیر اہتمام زرعی یونیورسٹی کے سینیٹ ہال میں ہیومن رائٹس اینڈ ڈیجیٹل رائٹس، خواتین و بچوں کا تحفظ کے عنوان سے سیمینار منعقد ہوا۔

یہ پروگرام انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے کے موقع اور صوبہ بھر میں جاری 16 روزہ انسدادِ صنفی تشدد مہم کے اختتامی ایونٹ کے طور پر ترتیب دیا گیا۔تقریب میں سابق رکن صوبائی اسمبلی ڈاکٹر نجمہ افضل خان اور چیئرپرسن ڈیپارٹمنٹ آف رورل سوشیالوجی ڈاکٹر صدف محمود نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے قصرِ بہبود فیصل آباد کی منیجر ریحانہ یاسمین نے انسانی حقوق، ڈیجیٹل رائٹس اور خواتین و بچوں کے آن لائن تحفظ کے حوالے سے اہم نکات پر روشنی ڈالی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آدمی کا مقدر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کچھ خبریں پرانی نہیں ہوتیں!
رسول بخش رئیس
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
ملک نازک دور سے گزر رہا ہے
جویریہ صدیق
آصف عفان
بھٹکتی روحیں
آصف عفان
امیر حمزہ
پاکستان زندہ باد!
امیر حمزہ