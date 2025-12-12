صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمسن بچی سے مبینہ زیادتی کی کوشش ، ملزم پکڑا گیا

  • فیصل آباد
کمسن بچی سے مبینہ زیادتی کی کوشش ، ملزم پکڑا گیا

ملزم افضل کی 5 سالہ بیٹی کو ساتھ لے گیا ، مقدمہ درج کر لیا گیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)کمسن بچی سے مبینہ زیادتی کی کوشش کرنے والے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔تھانہ رضا آباد کے علاقے جمیل پارک میں افضل نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اس کی پانچ سالہ بیٹی کو مبینہ طور پر قابو کر لیا اور خالی پلاٹ میں لے جا کر اس کے ساتھ مبینہ زیادتی کی کوشش کرنے لگا۔ جبکہ متاثرہ بچی کے شور مچانے پر ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گیا۔ تاہم پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آدمی کا مقدر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کچھ خبریں پرانی نہیں ہوتیں!
رسول بخش رئیس
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
ملک نازک دور سے گزر رہا ہے
جویریہ صدیق
آصف عفان
بھٹکتی روحیں
آصف عفان
امیر حمزہ
پاکستان زندہ باد!
امیر حمزہ