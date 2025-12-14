صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
کمالیہ:ممتاز عالم دین حافظ صادق وفات پاگئے، سپرد خاک کر دیا گیا

کمالیہ(نمائندہ دنیا ،نمائندہ خصوصی)ممتاز عالم دین حافظ محمد صادق سیالوی طویل علالت کے بعدگزشتہ روز وفات پاگئے، مرحوم کی نمازِ جنازہ گورنمنٹ ہائی سکول نمبر ایک کے گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی۔

 جس میں ملک بھر سے سیاسی، سماجی، علمی، ادبی، مذہبی، صحافتی اور کاروباری شخصیات نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی ،مرحوم کو ان کے آبائی قبرستان میں سپردِ خاک کر دیا گیا جہاں اہلِ علاقہ، شاگردوں اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔یاد رہے حافظ محمد صادق سیالوی گزشتہ کئی برسوں سے ٹوبہ ٹیک سنگھ غلہ منڈی جامعہ مسجد میں نماز جمعہ کی خطابت کررہے تھے ،ان کی وفات سے دینی، علمی اور مذہبی حلقوں میں گہرے رنج و غم کی لہر دوڑ گئی۔

