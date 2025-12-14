پولیو کے خاتمہ کیلئے چار روزہ قومی پولیو مہم کل سے شروع
ضلع بھر میں 16 لاکھ سے زائد کمسن بچوں کو ویکسین پلانے کا ہدف مقرر محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر گھر جا کر ہر بچے کو حفاظتی قطرے پلائیں:ڈی سی
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر،سٹی رپورٹر)پولیو کے خاتمہ کیلئے چار روزہ قومی پولیو مہم کل 15 سے 18 دسمبر تک جاری رہے گی، جس کے دوران ضلع بھر میں 16 لاکھ سے زائد کمسن بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن (ر)ندیم ناصر نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر مہم کا باضابطہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے محکمہ صحت کے افسران کو ہدایت کی کہ مائیکرو پلان کے مطابق فیلڈ سرگرمیوں کو یقینی بنایا جائے اور سو فیصد ہدف کے حصول کیلئے مؤثر مانیٹرنگ کی جائے۔
ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پولیو کے مکمل خاتمے کیلئے اجتماعی ذمہ داری کا مظاہرہ ناگزیر ہے ۔ انہوں نے محکمہ صحت کی ٹیموں کو ہدایت کی کہ گھر گھر جا کر پیدائش سے لے کر پانچ سال تک کی عمر کے ہر بچے کو پولیو ویکسین لازمی پلائی جائے ۔ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر)ندیم ناصر نے والدین سے اپیل کی کہ وہ پولیو ٹیموں سے مکمل تعاون کریں اور اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں تاکہ آنے والی نسل کو معذوری سے محفوظ بنایا جا سکے ۔انہوں نے کہا کہ پولیو فری پاکستان حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے اور اس قومی مقصد کے حصول کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔قومی مہم کی کامیابی کیلئے ضلعی انتظامیہ ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔